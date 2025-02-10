В ВМС Украины объяснили, почему враг больше не минирует Черное море

фото: ОК "Юг"

Российский флот в течение длительного времени не имеет возможности совершать минирование Черного моря. Это связано с успешными действиями Сил обороны Украины

Об этом сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире "Суспільне Новини", передает RegioNews.

Он объяснил, что враг потерял ключевые средства минирования, в том числе авиацию. Теперь противник больше не имеет возможности массово сбрасывать мины в Черное море.

"Этот процесс был бурный, пока они имели возможность делать это из Крыма, пока они имели возможность сбрасывать мины дистанционно с самолетов. Но после уничтожения такого самолета и после того, как они были вынуждены покинуть боевыми единицами Крым, их такая активность стала невозможна", - отметил Плетенчук.

Однако он подчеркнул, что проблема уже заложенных врагом мин остается актуальной. Плетенчук отметил, что из-за масштабного минирования Азово-Черноморского региона необходима полноценная операция по разминированию, однако ее проведение пока невозможно из-за ситуации по безопасности.

Напомним, в Донецкой области ВСУ уничтожили российский самолет Су-25 и поразили вражеский вертолет Ми-8.