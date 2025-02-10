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10 февраля 2025, 22:45

В Украине ускорилась инфляция: что подорожало больше всего

10 февраля 2025, 22:45
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По данным Госстата, больше всего в Украине подорожали услуги связи. При этом возросла стоимость определенных продуктов питания

Об этом сообщает Госстат, передает RegioNews.

Базовая инфляция в январе 2025 года по сравнению с декабрем составила 1,3%. Если сравнивать с данными за январь прошлого года, это будет 11,7%.

По данным Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. В частности, на 5,5-0,9% увеличилась стоимость овощей, подсолнечное масло, безалкогольные напитки, хлеб, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, фрукты, рыба и продукты из рыбы.

Что касается стоимости алкогольных напитков и табачных изделий, то здесь фиксируют удорожание на 1,6%. Больше всего в Украине в январе выросли цены в сфере связи – на 9,1%. Это объясняют повышением тарифов на связь.

Цены на транспорт выросли на 1,4%. При этом горючее и масло подорожало на 2,1. Некоторые товары снизились в цене. Например, яйца подешевели на 23,1%, макаронные изделия – на 0,8%, а сахар – на 0,6%. Одежда и обувь стали дешевле на 5,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выросли зарплаты в некоторых сферах. Речь идет о топ-менеджменте, специалистах в сфере красоты и спорта, специалистах в области страхования, архитектуры и гостинично-ресторанного бизнеса.

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