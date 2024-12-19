В парламенте рассказали, что будет с тарифами и пенсиями в 2025 году

фото: Елена Шуляк / Facebook

Масштабная индексация пенсий в Украине пройдет в марте 2025 года. Точный размер повышения, как всегда, будет определяться индивидуально, но в целом составит до 1,5 тыс. грн. Это уже будет четвертая индексация во время полномасштабной войны, и она будет покрывать рост цен за год

Об этом заявляет глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

"Несмотря на полномасштабную войну, украинским властям удалось не просто стабильно и в полном объеме выплачивать пенсии, но и увеличить ее средний размер почти на 2 тыс. грн по сравнению с 2022 годом. Сейчас средний размер пенсии составляет 5,8 тыс. грн, соответственно со следующего года он будет еще больше", – сообщает нардеп.

Она также добавляет, что до конца отопительного сезона государство "заморозило" зимние тарифы: стоимость газа, тепла и электроэнергии не будет расти.

"Полномасштабная война, которую устроил российский агрессор, сильно ударила по кошельку миллионов украинцев. Многие потеряли дом, работу, свой бизнес, но хуже всего – тысячи наших людей потеряли родных и кормильцев. Именно поэтому для Президента Зеленского, его Офиса, Кабинета министров, Верховной Рады, для партии "Слуга Народа" и для всей команды власти очень важно поддержать украинцев, которые этого нуждаются. Именно поэтому в государственном бюджете на 2025 год социальная защита – один из главных приоритетов. Есть четкое понимание, как мы будем выплачивать социальную поддержку в следующем году", – отмечает председатель партии "Слуга Народа".

Елена Шуляк обращает внимание на то, что во время войны государство не задерживало ни пенсии, ни другие социальные пособия и выплаты. И делает максимум для того, чтобы задержек не было и в будущем.

"Не секрет, что выплаты пенсий и социальных обязательств, действительно, стали настоящим стресс-тестом для государства, а возникший из-за российского вторжения дефицит бюджета должен был повлиять как минимум на своевременность выплат. Но люди фактически ничего этого не почувствовали, поскольку власти удалось обеспечить для всей социальной сферы Украины своеобразную "финансовую подушку". Поэтому я имею стойкое убеждение, что все социальные платежи, пенсии, субсидии государство выплачивало, выплачивает и будет выплачивать в полном объеме и дальше", – резюмирует Елена Шуляк.

Напомним, ранее глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявляла, что государство учло любые сценарии, которые могут случиться во время этого отопительного сезона, чтобы иметь возможность в случае чего оперативно реагировать на разного рода чрезвычайные ситуации.