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18 февраля 2025, 12:30

"Зимняя еПоддержка": на что украинцы чаще всего тратят выплаты

18 февраля 2025, 12:30
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иллюстративное фото из открытых источников
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Средства из программ "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбек" украинцы в основном тратят на коммунальные услуги

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает RegioNews.

Самые популярные категории расходов украинцев:

  • коммунальные услуги - 3,8 млрд грн (56% от всех расходов);
  • телекоммуникации, в том числе мобильная связь - 1,4 млрд грн;
  • заведения питания - 386 млн грн;
  • лекарства - 189 млн грн;
  • компьютерные сети и информационные услуги - 187 млн грн;
  • благотворительность - 177 млн грн;
  • книги и другая печатная продукция - 147 млн грн;
  • железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт – 90 млн грн;
  • кинотеатры - 47 млн грн;
  • почтовые услуги - 42 млн грн;
  • кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги – 29 млн грн.

Общая сумма средств, израсходованных за период с 25 октября 2024 года по 1 февраля 2025 года, составляет 6,7 миллиарда гривен.

По состоянию на 17 февраля заявки на выплату 1000 гривен подали 12 миллионов человек, среди них почти три миллиона – на выплаты для детей.

На что можно потратить тысячу Зеленского?

На оплату услуг — коммунальные, медицинские, образование, транспорт, мобильная связь, страхование и т.д.

Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, продаваемые в торговых точках, зарегистрированных в программе.

Также 1000 грн. можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.

Напомним, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка". Получение денежных средств можно оформить до 28 февраля 2025 года.

Зимняя єПідтримка Национальный кешбэк коммунальные услуги Минэкономики книги тысяча Зеленского
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