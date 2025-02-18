"Зимняя еПоддержка": на что украинцы чаще всего тратят выплаты
Средства из программ "Зимняя еПоддержка" и "Национальный кэшбек" украинцы в основном тратят на коммунальные услуги
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, передает RegioNews.
Самые популярные категории расходов украинцев:
- коммунальные услуги - 3,8 млрд грн (56% от всех расходов);
- телекоммуникации, в том числе мобильная связь - 1,4 млрд грн;
- заведения питания - 386 млн грн;
- лекарства - 189 млн грн;
- компьютерные сети и информационные услуги - 187 млн грн;
- благотворительность - 177 млн грн;
- книги и другая печатная продукция - 147 млн грн;
- железнодорожные пассажирские перевозки и общественный транспорт – 90 млн грн;
- кинотеатры - 47 млн грн;
- почтовые услуги - 42 млн грн;
- кабельное, спутниковое и другое платное телевидение и радиоуслуги – 29 млн грн.
Общая сумма средств, израсходованных за период с 25 октября 2024 года по 1 февраля 2025 года, составляет 6,7 миллиарда гривен.
По состоянию на 17 февраля заявки на выплату 1000 гривен подали 12 миллионов человек, среди них почти три миллиона – на выплаты для детей.
На что можно потратить тысячу Зеленского?
На оплату услуг — коммунальные, медицинские, образование, транспорт, мобильная связь, страхование и т.д.
Можно купить книги и другую печатную продукцию, лекарства, лекарственные средства и медицинские изделия украинского производства, продаваемые в торговых точках, зарегистрированных в программе.
Также 1000 грн. можно потратить на благотворительность или задонатить на ВСУ.
Напомним, с 1 декабря украинцы могут подаваться на выплату 1 000 гривен по программе "Зимняя еПоддержка". Получение денежных средств можно оформить до 28 февраля 2025 года.