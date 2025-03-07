В Украине будет действовать Единый центр идентификации тел погибших: в МВД рассказали подробности

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В Украине создадут Единый центр идентификации тел погибших в результате агрессии РФ. Этот проект реализуют на базе патологоанатомического корпуса

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов, передает RegioNews.

По его словам, такой центр призван ускорить проведение судебно-медицинских экспертиз и оптимизировать нагрузку на бюро.

Проект уже получил поддержку международных организаций, в частности Международного комитета Красного Креста и Международной комиссии по пропавшим без вести.

Кроме того, в судебно-медицинской службе Украины внедряется единая система нумерации тел, исключающая возможность дублирования информации. В перспективе планируется интеграция этой системы с Единым реестром лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Дополнительно уполномоченный обратил внимание на важность соблюдения Закона "О государственной регистрации геномной информации человека", предусматривающего обязательный отбор биологического материала у военных.

Напомним, в Министерстве внутренних дел Украины состоялась презентация документального фильма "Возвращение. Герои на щите". В ленте показаны эксклюзивные кадры по процессу репатриации тел.

С начала полномасштабного вторжения Украина провела 75 репатриаций и вернула домой 7017 тел павших защитников.