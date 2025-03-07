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07 марта 2025, 20:21

Украина работает, чтобы не было дефицитов в снабжении - президент Зеленский

07 марта 2025, 20:21
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Фото: YouTube
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом сейчас является противовоздушная оборона. Власть работает над тем, чтобы у государства не было никаких дефицитов

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, передает RegioNews.

По словам украинского лидера, наше государство сейчас активно работает над тем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставке помощи. Он добавил, что приоритетом является противовоздушная оборона.

"Активно работаем и над тем, чтобы не допустить никаких дефицитов в поставках и защите жизни. Министр обороны Украины Умеров сейчас находится фактически в непрерывной командировке, постоянно на встречах, и в коммуникации с партнерами ради новых пакетов поддержки. И противовоздушная работа - это, конечно, первый приоритет", - заявил Зелен.

Он также добавил, что на Ставке 7 марта был проанализирован российский удар и применение украинского ПВО. По словам Зеленского, этот удар по украинской энергосистеме показал, что Россия все делает как всегда цинично, что вообще нет никаких попыток Украины и мира закончить эту войну.

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп 7 марта записал обращение из Белого дома. Он заявил, что диктатор Путин использует то, что США приостановили доступ Украины к разведывательным данным и военной помощи. При этом он заявил, что ждет встречу американской и украинской делегаций 11 марта. По его словам, будет идти разговор о прекращении огня и возвращении переговоров о мире.

Владимир Зеленский военная помощь ПВО
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