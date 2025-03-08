Украину засыплет снегом с середины марта: где ждать снегопадов

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Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни погода резко изменится и выпадет много снега

Об этом пишет Телеграф со ссылкой на данные метеосайта Ventusky, передает RegioNews.

В субботу, 15 марта, на западе Украины ожидаются снегопады. Снег пройдет в Тернополе, Львове, Черновцах и Виннице. При этом температура воздуха в этих областях днем будет плюсовая — 2…4 °С выше нуля.

В воскресенье, 16 марта, в Ровно, Тернополе, Львове, Черновцах, Житомире и Виннице также ожидается снег. Температура воздуха будет оставаться днем выше нуля, а небо в течение суток будет затянуто густыми облаками.

В понедельник, 17 марта, в Ровно, Тернополе, Львове, Черновцах, Житомире и Виннице будет целый день падать снег. Возможен мокрый снег в Киеве и Чернигове. Температура воздуха будет колебаться в пределах +5…8 °С выше нуля.

Во вторник, 18 марта, в Ровно, Тернополе, Львове, Черновцах, Житомире и Виннице снова ожидается снег. При этом на всей территории Украины будет наблюдаться практически 100% облачность.

В среду, 19 марта, на западе Украины также ожидаются снегопады. Снежный покров местами будет достигать нескольких сантиметров, однако температура воздуха будет колебаться в пределах +3…7 °С выше нуля.

Напомним, по прогнозам синоптиков, весна 2025 года ожидается теплее климатической нормы, но ее особенностью может стать меньшее количество осадков.