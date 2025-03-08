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08 березня 2025, 18:25

Україну засипле снігом із середини березня: де чекати снігопадів

08 березня 2025, 18:25
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фото: з відкритих джерел
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Синоптики прогнозують, що в найближчі дні погода різко зміниться, і випаде багато снігу

Про це пише Телеграф із посиланням на дані метеосайту Ventusky, передає RegioNews.

Так, у суботу, 15 березня, на заході України очікуються снігопади. Сніг пройде у Тернополі, Львові, Чернівцях та Вінниці. При цьому температура повітря в цих областях вдень буде плюсова — 2…4 °С вище за нуль.

У неділю, 16 березня, у Рівному, Тернополі, Львові, Чернівцях, Житомирі та Вінниці також очікується сніг. Температура повітря залишатиметься вдень вище за нуль, а небо протягом доби буде затягнуте густими хмарами.

У понеділок, 17 березня, у Рівному, Тернополі, Львові, Чернівцях, Житомирі та Вінниці цілий день падатиме сніг. Також можливий мокрий сніг у Києві та Чернігові.Температура повітря коливатиметься в межах +5…8 °С вище за нуль.

У вівторок, 18 березня, у Рівному, Тернополі, Львові, Чернівцях, Житомирі та Вінниці знову очікується сніг. При цьому по всій території України спостерігатиметься практично 100% хмарність.

У середу, 19 березня, на заході України також очікуються снігопади. Сніговий покрив місцями досягатиме кількох сантиметрів, проте температура повітря коливатиметься в межах +3…7 °С вище за нуль.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, весна 2025 року очікується теплішою за кліматичну норму, але її особливістю може стати менша кількість опадів.

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