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24 февраля 2025, 15:23

Стало известно, какой будет погода в Украине в марте

24 февраля 2025, 15:23
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фото: иллюстративное
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Весна 2025 года ожидается теплее климатической нормы, но ее особенностью может стать меньшее количество осадков

Как передает RegioNews, об этом ТСН рассказала синоптикиня Вера Балабух.

По ее словам, в 2025 году весна будет теплее примерно на 1-2 градуса, но возможны периоды похолодания. Синпотика отмечает, что климатические изменения существенно повлияли на продолжительность зимы и начало весны.

В марте ожидается среднемесячная температура воздуха от +5...+7 градусов на юге Одесской области и Закарпатья до +3...+4 градусов на востоке Украины.

Первый месяц весны в Украине, как свидетельствуют данные наблюдений, имеет среднюю месячную температуру воздуха в промежутке от нуля до +6 градусов. В горах гораздо меньше – в пределах -3 градусов.

Напомним, синоптикиня Наталья Диденко сообщила, где завтра в Украине ударит мороз до -16 градусов.

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