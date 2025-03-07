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07 марта 2025, 12:02

Киев в марте побил сразу три температурных рекорда

07 марта 2025, 12:02
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фото: Олег Богачук/censor.net
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В Киеве 6 марта было зафиксировано три температурных рекорда. Воздух после полудня прогрелся до +19,2°С, превысив предыдущий максимум 1995 года

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, сообщает RegioNews.

Минимальная температура в этот день не опустилась ниже +7,9°С, что на 2,2°С выше предыдущего рекорда для этой даты, зафиксированного в 2020 году.

Среднесуточная температура достигла 11,9°С, что превысило предыдущий рекорд 1995 года на 2,5°С и климатическую норму – на 11,3°С.

По многолетним наблюдениям такие температурные показатели соответствуют типичной погоде конца апреля.

Напомним, ранее мы писали, что в столице началась метеорологическая весна. По данным климатологов, нынешняя зима в Киеве была самой короткой.

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