В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в чем причина

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В столице в субботу, 8 марта, временно ухудшилось состояние воздуха в связи с пожарами в экосистеме Киевской области и маловетренной погодой

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптацию к изменению климата, передает RegioNews.

Отмечается, что на 8:00 зафиксирован высокий уровень загрязненности атмосферного воздуха в столице. В то же время, уровень радиационного фона по всему городу соответствует норме.

По данным КГГА, выявлено повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения качества воздуха пожары на территории экосистем Киевской области, а также метеорологические условия, в частности низкая скорость ветра, способствуют накоплению вредных частиц в приземном слое атмосферы.

До стабилизации ситуации с состоянием воздуха жителям города рекомендуется:

закрыть окна;

минимизировать пребывание на открытом воздухе;

пить много воды;

использовать воздухоочистители на максимальной мощности, если они имеются.

Напомним, в Киеве 6 марта было зафиксировано три температурных рекорда.