В Киеве ухудшилось состояние воздуха: в чем причина
В столице в субботу, 8 марта, временно ухудшилось состояние воздуха в связи с пожарами в экосистеме Киевской области и маловетренной погодой
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптацию к изменению климата, передает RegioNews.
Отмечается, что на 8:00 зафиксирован высокий уровень загрязненности атмосферного воздуха в столице. В то же время, уровень радиационного фона по всему городу соответствует норме.
По данным КГГА, выявлено повышение концентрации взвешенных веществ (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения качества воздуха пожары на территории экосистем Киевской области, а также метеорологические условия, в частности низкая скорость ветра, способствуют накоплению вредных частиц в приземном слое атмосферы.
До стабилизации ситуации с состоянием воздуха жителям города рекомендуется:
- закрыть окна;
- минимизировать пребывание на открытом воздухе;
- пить много воды;
- использовать воздухоочистители на максимальной мощности, если они имеются.
Напомним, в Киеве 6 марта было зафиксировано три температурных рекорда.