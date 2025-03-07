На выходных в Украине прогнозируется солнечная погода и до +18 градусов

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Выходные в Украине будут теплыми и солнечными, днем до +18 градусов. Без осадков. Однако ночью еще прохладно, так что контрасты между утром и днем будут ощутимы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Sinoptik.ua.

В субботу, 8 марта, будет преобладать ясная и теплая погода по всей Украине. В частности, в восточных регионах (Харьков, Луганск, Донецк) днем ожидается +12...+16 градусов. Ветер будет слабым, а солнце будет приятно согревать. Ночью температура снизится до нуля.

Завтра днем в центральных областях (Киев, Полтава, Кропивницкий) +14...+18 градусов. Воздух будет свежим, а солнце придаст ощущение настоящей весны. Ночью температура опустится до +1 градуса.

В западных регионах (Львов, Черновцы, Ивано-Франковск) днем +14...+16 градусов – уютное тепло, которое будет особенно приятным в горных районах. Ветер слабый. Ночью температура опустится до +1 градуса.

В Одесской, Херсонской и Николаевской областях ожидается +14...+16 градусов.

В воскресенье, 9 марта, погода не изменится. Однако ночью будет немного холоднее.

Ранее мы сообщали о том, какая будет погода в Украине в марте.