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04 марта 2025, 13:06

В Украине выросли пенсии

04 марта 2025, 13:06
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Индексация пенсий: когда, кому и на сколько ее повысили

В Украине прошла масштабная индексация пенсий, обещанная Президентом Украины Владимиром Зеленским. Выплаты выросли почти для 10 млн пенсионеров. Точный размер повышения, как всегда, определялся индивидуально, однако в среднем составил 11,5%, а это 556 грн.

Об этом заявила глава партии "Слуга Народа", народный депутат Елена Шуляк.

"Это уже будет четвертая индексация за время полномасштабной войны, и она будет покрывать рост цен за год. Украинским властям удалось не просто стабильно и в полном объеме выплачивать пенсии, но и увеличить средний размер более чем на 2,5 тыс. грн, если сравнивать с 2022 годом. В настоящее время средний размер пенсии составляет 6,3 тыс. грн", – отметила она.

Максимальный размер повышения, как добавляют в партии "Слуга Народа", ограничили на уровне 1,5 тыс. грн. Это сделали для того, чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить также самые низкие пенсии, которые до 2023 года почти не подпадали под индексацию.

В политической силе отметили, что повышение пенсий коснется также и 629 тыс. еще работающих пенсионеров. Для них автоматический перерасчет произойдет в апреле.

В то же время Елена Шуляк подчеркнула, что во время войны государство не задерживало ни пенсии, ни другие социальные пособия и выплаты, и делает максимум для того, чтобы задержек не было и в будущем: "Это стало настоящим стресс-тестом для украинских властей, который они сдали с отличием".

Кроме индексации пенсий, объясняют в партии "Слуга Народа", в марте началось также и снижение цен на сотню самых популярных лекарств. По заданию Президента Зеленского государство ограничило максимальные наценки на медицинские препараты, а также договорилось с украинскими фармацевтическими компаниями о снижении цен еще на 100 лекарств. Цены снизятся от 10 до 50%.

"Полномасштабная война, которую устроил российский агрессор, сильно ударила по кошельку миллионов украинцев. Многие потеряли дом, работу, свой бизнес, но хуже всего – тысячи наших людей потеряли родных и кормильцев. Именно поэтому для Президента Зеленского, его Офиса, Кабинета министров, Верховной Рады, для партии "Слуга Народа" и для всей команды власти очень важно поддержать украинцев, которые в этом нуждаются", – резюмировала председатель партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

пенсия социальные выплаты Елена Шуляк пенсионер автоматический пересчет
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