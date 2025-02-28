С 1 марта выплаты на проживание для ВПЛ продлят автоматически

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С марта для внутренне перемещенных лиц произойдет автоматическое переназначение выплат на жительство

Об этом сообщило Министерство социальной политики, передает RegioNews.

Отмечается, что выплаты будут продлены автоматически и без дополнительных обращений на полгода.

Размер пособия составляет 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн. грн – для детей и лиц с инвалидностью.

В настоящее время около 1,2 млн. внутренне перемещенных лиц в Украине получают финансовую помощь от государства в виде выплат на проживание. Помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи ВПЛ из уязвимых категорий украинцев или имеющих низкие доходы.

В министерстве напомнили, что для переселенцев, которые не получают выплаты на проживание, с января стал доступным новый вид поддержки – субсидия на аренду жилья. Она назначается по аналогии с жилищной субсидией тем семьям, наиболее нуждающимся в финансовой помощи.

Напомним, в Украине приступили к созданию социального жилья. В пределах пилотного проекта в 10 областях уже строят или планируют построить 6200 квартир.