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Австралийский премьер заявил, что страна еще не получала запроса по отправке миротворцев в Украину. Однако он отметил, что если этот запрос будет - его страна согласна его рассмотреть

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что его правительство рассмотрит любое предложение о введении войск в Украину в составе миротворческих войск. Он отметил, что сейчас уже обсуждается миротворческая деятельность.

Премьер добавил, что Австралия и партнеры хотят убедиться, "что безнравственные действия России не будут вознаграждены, и что Владимир Путин и его империалистические планы не будут вознаграждены или поощрены".

По его словам, пока Автралию не просили об отправке войск. Однако страна готова рассмотреть такой запрос, как только поступит.

"Мы поддерживаем президента Зеленского и отважную борьбу народа Украины за защиту своего природного суверенитета", - отметил Энтони Албанезе.

Напомним, что ранее о поддержке Украины высказывался британский премьер Кир Стармер. Он заявил, что Британия будет играть "ведущую" роль в обеспечении мира в Украине. Он также добавил, что в частности это будет поддержка солдатами на земле и самолетами в воздухе.