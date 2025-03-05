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05 марта 2025, 19:42

Переговоры США и Украины: Ермак и Волц договорились о встрече

05 марта 2025, 19:42
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Фото: YouTube
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Глава Офиса президента сообщил о коммуникации с американскими партнерами. Он провел разговор с Майклом Волцом

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает RegioNews.

Он сообщил о разговоре с советником президента США по национальной безопасности Майклом Волцом. По его словам, они обсуждали дальнейшие шаги на пути к справедливому и продолжительному миру. В частности, обсуждались вопросы безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами.

"Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", - сказал Андрей Ермак.

В своем вечернем обращении также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что есть "положительное движение". По его словам, есть надежда, что первые результаты будут на следующей неделе.

Напомним, что ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Майкл Уолц говорил о том, что официальные лица обсуждают дату, место и команду переговорщиков, которые привели бы к прекращению войны. Он также говорил о том, что президент Дональд Трамп будет рассматривать возможность возобновления помощи Украине, если "если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по укреплению доверия".

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