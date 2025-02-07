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07 февраля 2025, 22:27

В полиции прокомментировали новость о мобилизации 18-летних в Одессе

07 февраля 2025, 22:27
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фото: иллюстративный
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«Приказ» по усилению мобилизационных мероприятий в Одессе – это фейк российских пропагандистов

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Нацполиция Украины.

Отмечается, что враг создал и распространил поддельный документ, якобы изданный Главным управлением Нацполиции в Одесской области. В нем говорится о приказе правоохранителям "усилить поиск лиц, подлежащих мобилизации".

В частности, это касается 18-летних граждан, которых якобы должны ставить на учет в территориальных центрах комплектования, а также женщин с военным образованием.

Отмечается, что разыскивать их, по словам врага, планируют в клубах, ресторанах, барах, спортивных комплексах и торговых центрах.

Никаких подобных приказов ГУНП в Одесской области не выдавало, о чем центру сообщили в управлении Национальной полиции Украины. Кроме того, документ содержит стилистические ошибки и несоответствие формата официальных распоряжений. Также под указанным в "документе" номером действительно зарегистрирован совсем другой приказ – об увольнении бывшей работницы, датированный 31.10.2024", - говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, подобные фейки распространяются в рамках информационной кампании по дискредитации мобилизационного процесса в Украине.

Напомним, Министерство обороны намерено реформировать территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Также в ведомстве рассказали, кто действительно должен отвечать за мобилизацию в Украине.

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