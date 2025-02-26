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В течение недели более 300 военнослужащих, самовольно покинувших части, подали рапорты на возвращение в армию через приложение "Армия+"

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает RegioNews.

"За последнюю неделю, например, мы получили более 300 рапортов на возвращение из СОЧ. И думаю, что сейчас динамика ускорится, потому что согласно законодательству есть ограниченный срок для отсутствия уголовной ответственности по таким возвращениям", – сказала она.

Черногоренко объяснила, что рапорт может быть отклонен, если военнослужащий не прибыл в военную службу правопорядка в течение 24 часов с момента его подачи или предоставил ложные или неточные сведения в документе.

После отказа можно подать рапорт повторно, исправив все ошибки, ведь государство и ВСУ готовы принять таких военнослужащих обратно, добавили в Минобороны.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение о продлении отсрочки для забронированных от мобилизации работников.