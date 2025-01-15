Военный учет 17-летних призывников: Зеленский подписал закон

фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" об особенностях взятия граждан Украины на военный учет призывников и их медицинского осмотра при прохождении ими базовой общевойсковой подготовки. Изменения предусматривают учет 17-летних призывников

Соответствующий документ обнародован на сайте Верховной Рады Украины, сообщает RegioNews.

Отныне каждый год – с 1 января по 31 июля – юношей, которым исполнилось 17 лет, берут на учет призывников с внесением сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Регистрация будет проходить:

через электронный кабинет;

с помощью личного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Отмечается, что перед началом практических занятий базовой общевойсковой подготовки украинцы будут проходить медицинское освидетельствование.

Напомним, в среду, 15 января, Верховная Рада Украины одобрила продолжение действия военного положения и общей мобилизации еще на 90 дней – до 9 мая 2025 года.