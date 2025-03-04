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04 марта 2025, 14:00

Призвал к убийству украинцев: звезда "Интернов" Охлобыстин получил подозрение от СБУ

04 марта 2025, 14:00
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Фото: YouTube
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СБУ продолжила объявлять о подозрении российским пропагандистам. На этот раз речь идет об актрисе Иване Охлобыстине, который публично поддерживает действия диктатора Путина.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому актеру-пропагандисту Ивану Охлобыстину, публично поддерживающему войну против Украины. Напомним, что в 2022 году он выступал на красной площади в Москве, когда россияне праздновали фейковое присоединение временно оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Охлабистин со сцены призвал продолжать российскую агрессию, убивать украинцев и захватывать украинские земли.

За публичную поддержку российской агрессии, Кремль регулярно отмечал актера разными наградами как идейного пропагандиста. Служба безопасности сообщила ему о подозрении по следующим статьям:

  • ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ст. 436 (пропаганда войны);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении еще одному российскому пропагандисту. Речь идет о певце Григории Лепсе. Он публично обещал рашистам по миллиону гривен за каждый уничтоженный российский танк.

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