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СБУ продолжила объявлять о подозрении российским пропагандистам. На этот раз речь идет об актрисе Иване Охлобыстине, который публично поддерживает действия диктатора Путина.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому актеру-пропагандисту Ивану Охлобыстину, публично поддерживающему войну против Украины. Напомним, что в 2022 году он выступал на красной площади в Москве, когда россияне праздновали фейковое присоединение временно оккупированных территорий Украины в состав РФ.

Охлабистин со сцены призвал продолжать российскую агрессию, убивать украинцев и захватывать украинские земли.

За публичную поддержку российской агрессии, Кремль регулярно отмечал актера разными наградами как идейного пропагандиста. Служба безопасности сообщила ему о подозрении по следующим статьям:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, ранее СБУ сообщила о подозрении еще одному российскому пропагандисту. Речь идет о певце Григории Лепсе. Он публично обещал рашистам по миллиону гривен за каждый уничтоженный российский танк.