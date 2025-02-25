16:53  24 февраля
Украина вернула из России более тысячи депортированных детей
16:45  24 февраля
В записи пресс-конференции Зеленского на канале ОП вырезали фамилию Трампа, – СМИ
16:58  24 февраля
В Киеве и области обнаружили обломки российских беспилотников
UA | RU
UA | RU
25 февраля 2025, 03:26

СБУ разоблачила фанатов Путина среди настоятелей УПЦ МП

25 февраля 2025, 03:26
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили настоятелей УПЦ МП в разных областях. Известно, что они распространяли русскую пропаганду среди прихожан

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили антиукраинскую деятельность двух клириков УПЦ (МП), возглавляющих храмы в Житомирской и Винницкой областях. Они публично восхваляли диктатора Владимира Путина, а также призывали к захвату Украины.

По данным правоохранителей, оба клирика распространяли вражескую пропаганду среди прихожан храмов. То же они делали в соцсетях.

Также подозрение получил протоиерей одной из церквей в Житомирской области, который высказывался в поддержку политики страны-агрессора. В своих сообщениях он также унижал честь и достоинство еврейского народа.

Другим фигурантом оказался иеромон одного из храмов в Винницкой области, который агитировал к захвату Киева и других регионов Украины. Он также неоднократно писал об этом в своих комментариях под прокремлевскими сообщениями в популярных мессенджерах.

Правоохранители продолжают расследование. Всем фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Харькове двух российских шпионов. Ими оказались психотерапевт и диакон УПЦ МП. Милиционеры выяснили, что злоумышленники хотели выявить места наибольшего сосредоточения личного состава и техники Сил обороны Украины. Кроме того, они собирали персональные данные украинских военных.

УПЦ МП СБУ
СБУ разоблачила агенток ФСБ, корректировавших удары по Силам обороны в Донецкой области
24 февраля 2025, 14:45
СБУ разоблачила 4 схемы переправки мужчин за границу в разных областях
22 февраля 2025, 00:30
СБУ сообщила о подозрении российским генералам, взорвавшим плотину на Харьковщине
21 февраля 2025, 17:23
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
В ВСУ посчитали потери российских войск за неделю
25 февраля 2025, 04:00
Юморист Игорь Ласточкин мобилизовался в ВСУ
25 февраля 2025, 03:40
Голосование в ООН и урок для Украины: всегда следует говорить "нет"
25 февраля 2025, 03:15
Евровидение 2025: Украина поднялась в рейтинге букмекеров
25 февраля 2025, 03:10
Смертельное ДТП на Житомирщине: легковушка врезалась в дерево в кювете
25 февраля 2025, 02:52
В Винницкой области депутата горсовета задержали на взятке в 100 тысяч гривен
25 февраля 2025, 02:39
Два дня бродил лесами Полесья: на Ровенщине задержали мужчину, который пытался попасть в ЕС
25 февраля 2025, 02:23
"Да здравствует король": хакеры показали на мониторах министерства в США "нежности" Трампа и Маска
25 февраля 2025, 02:05
Жительница Днепропетровщины подорвалась на российском снаряде в собственном дворе
25 февраля 2025, 01:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »