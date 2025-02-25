Фото: СБУ

Правоохранители разоблачили настоятелей УПЦ МП в разных областях. Известно, что они распространяли русскую пропаганду среди прихожан

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили антиукраинскую деятельность двух клириков УПЦ (МП), возглавляющих храмы в Житомирской и Винницкой областях. Они публично восхваляли диктатора Владимира Путина, а также призывали к захвату Украины.

По данным правоохранителей, оба клирика распространяли вражескую пропаганду среди прихожан храмов. То же они делали в соцсетях.

Также подозрение получил протоиерей одной из церквей в Житомирской области, который высказывался в поддержку политики страны-агрессора. В своих сообщениях он также унижал честь и достоинство еврейского народа.

Другим фигурантом оказался иеромон одного из храмов в Винницкой области, который агитировал к захвату Киева и других регионов Украины. Он также неоднократно писал об этом в своих комментариях под прокремлевскими сообщениями в популярных мессенджерах.

Правоохранители продолжают расследование. Всем фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала в Харькове двух российских шпионов. Ими оказались психотерапевт и диакон УПЦ МП. Милиционеры выяснили, что злоумышленники хотели выявить места наибольшего сосредоточения личного состава и техники Сил обороны Украины. Кроме того, они собирали персональные данные украинских военных.