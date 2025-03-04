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СБУ продовжила оголошувати про підозру російським пропагандистам. На цей раз йдеться про акторка Івана Охлабистіна, який публічно підтримує дії диктатора Путіна

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру російському актору-пропагандисту Івану Охлобистіну, який публічно підтримує війну проти України. Нагадують, що в 2022 році він виступав на червоній площі в Москві, коли росіяни святкували фейкове приєднання тимчасово окупованих територій України до складу РФ.

Охлабистін зі сцени закликав продовжувати російську агресію, вбивати українців та захоплювати українські землі.

За публічну підтримку російської агресії, Кремль регулярно відзначав актора різними нагородами як ідейного пропагандиста. Служба безпеки повідомила йому про підозру за такими статтями:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозру ще одному російському пропагандисту. Йдеться про співака Григорія Лепса. Він публічно обіцяв рашистам по мільйону гривень за кожен знищений російський танк.