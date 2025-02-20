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Российский актер и депутат Госдумы России Дмитрий Певцов был заочно приговорен в Украине к 10 годам заключения. Его обвиняют в осуществлении антиукраинской пропаганды и посягательстве на территориальную целостность Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Певцов является депутатом российской Госдумы. Также, как отмечают в СБУ, он входит в круг приближенных к Кремлю "общественных деятелей", открыто поддерживающих полномасштабное вторжение российских войск в Украину.

Украинские правоохранители в рамках следствия задокументировали, как Певцов неоднократно распространял антиукраинские нарративы во время массовых мер с участием российского диктатора Владимира Путина.

Также в СБУ добавили, что актер являлся частым гостем пропагарндистских эфиров на центральных телеканалах России. Там он неоднократно призывал к захвату государственной власти и всей территории Украины. А в интервью пропагандистам Певцов рассказывал, как он ходил на голосование и лично поддержал аннексию временно оккупированных территорий Украины.

Украинский суд на основании собранных доказательств заочно признал Певцова виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 1 февраля стало известно, что СБУ объявила о подозрении российскому актеру Дмитрию Певцову.