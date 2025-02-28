ВСУ уничтожили два российских танка Т-90 на Покровском направлении
Бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили на Покровском направлении два российских танка Т-90
Об этом сообщило ОСУВ "Хортица", обнародовав соответствующее видео, передает RegioNews.
"Совместная работа пилотов батальона ударных беспилотных авиационных комплексов и подразделений артиллерии бригады морской пехоты. Охота и уничтожение вражеской бронетехники продолжается", – говорится в описании к видео.
Напомним, ранее в Донецкой области ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-350 "Витязь" стоимостью 135 млн долларов.
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