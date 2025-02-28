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В Укрэнерго запустили приложение для потребителей электроэнергии. В нем украинцы смогут получать информацию о состоянии энергосистемы

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Укрэнерго запустило новое мобильное приложение, которое разработали при финансовой поддержке правительства Дании. В приложении пользователи смогут увидеть, есть ли потребность в экономном потреблении электроэнергии, применяются ли сейчас почасовые или аварийные отключения в выбранном регионе.

"Для того, чтобы удержать энергосистему в условиях беспощадных вражеских атак, Украине нужна консолидация всего общества. Это требует не только разумного и бережливого потребления, но и внедрения нестандартных подходов и современных технологий. Спасибо датским партнерам за сотрудничество в разработке приложения, которое позволяет нам проинформировать граждан о состоянии энергосистем. распорядок дня", - подчеркнул замминистра энергетики Украины Николай Колесник.

Сейчас приложение Укрэнерго доступно в Play Market и других цифровых платформах. В будущем функционал приложения обещают расширить.