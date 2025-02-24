Более 1500 российских ракет, десятки атак дронами и храбрые энергетики: в Укрэнерго рассказали, как энергосистема держится три года великой войны
В Укрэнерго в день третьей годовщины полномасштабной войны рассказали, какие изменения в энергосистеме произошли за это время. В частности, как в условиях войны наши специалисты устанавливают рекорды
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
Энергетики в третью годовщину начала полномасштабной войны поделились статистикой, как наша энергосистема "живет" это время. В 2024 году "Укрэнерго" установило рекорд: мощный автотрансформатор был перевезен, установлен и подключен за 21 день. Интересно, что в странах ЕС этот процесс занимал бы 3-4 месяца.
"Пока вы читаете этот пост - тысячи энергетиков выполняют свою работу. Ремонтники восстанавливают поврежденное вражескими обстрелами. А диспетчеры - внимательно следят за соблюдением баланса в энергосистеме. Тем не менее, весь этот титанический труд был бы невозможен без наших героических защитников, которые самоотверженно защитят".
Специалисты поделились такой статистикой за три года полномасштабной войны :
- более 1500 ракет и более 1000 дронов россияне выпустили по нашим объектам нашей энергосистемы;
- Мощность уничтоженных и поврежденных трансформаторов в Украине примерно равна общей установленной мощности высоковольтной страны, подобно Чехии;
- Наши энергетики с их опытом выполняют ремонтные работы в 4-5 раз быстрее европейских коллег;
- При подготовке к зиме Укрэнерго накопило запас оборудования, что в 3-5 раз превышает нормативные требования;
- За год Укрэнерго заменило столько трансформаторного оборудования, сколько за 10 лет меняет оператор энергосистемы, подобной размеру польской.