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В Укрэнерго в день третьей годовщины полномасштабной войны рассказали, какие изменения в энергосистеме произошли за это время. В частности, как в условиях войны наши специалисты устанавливают рекорды

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Энергетики в третью годовщину начала полномасштабной войны поделились статистикой, как наша энергосистема "живет" это время. В 2024 году "Укрэнерго" установило рекорд: мощный автотрансформатор был перевезен, установлен и подключен за 21 день. Интересно, что в странах ЕС этот процесс занимал бы 3-4 месяца.

"Пока вы читаете этот пост - тысячи энергетиков выполняют свою работу. Ремонтники восстанавливают поврежденное вражескими обстрелами. А диспетчеры - внимательно следят за соблюдением баланса в энергосистеме. Тем не менее, весь этот титанический труд был бы невозможен без наших героических защитников, которые самоотверженно защитят".

Специалисты поделились такой статистикой за три года полномасштабной войны :