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03 марта 2025, 16:53

Военный Анатолий Штефан "Штирлиц" объяснил, к чему TikTok в трагедии на Днепропетровском полигоне

03 марта 2025, 16:53
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Фото: YouTube
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Военный Анатолий Штефан "Штирлиц" прокомментировал трагедию на Днепропетровщине. Он рассказал, что может быть причиной

Об этом Анатолий Штефан рассказал в Telegram, передает RegioNews.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" отметил, что он не снимает ответственности с командования за трагедию на Днепропетровщине. Однако он отметил, что есть важный нюанс - соцсети.

"Хочу обратить внимание на другое. Уважаемые военнослужащие. Прошу вас запомните! ТикТокер рядом с вами, это трагедия. Трагедия, которая может понести непоправимые последствия", - отметил военный.

Он также добавил, что именно из этого учебного центра один автор ТикТок в течение двух недель выкладывал в сеть видео. Штефан подчеркнул, что подразделения мониторинга россиян работают ежеминутно.

"Сразу после удара он прокомментировал последствия, где россияне искренне благодарили его, - пишет военный и добавляет: - Аккаунт уже подчистил, но все материалы собраны и будут приобщены к материалам служебного расследования", - добавил эксперт.

Напомним, что россияне 1 марта нанесли удар по полигону ВСУ на Днепропетровщине. Государственное бюро расследований уже приступило к уголовному производству, продолжается расследование. Известно, что оккупанты атаковали полигон ракетой "Искандер-М". К сожалению, среди украинских военных есть погибшие и раненые.

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