Фото: СБУ

Служба безопасности нейтрализовала вражескую агентурную сеть в Харькове, которая корректировала удары по городу и шпионила за украинскими военными, правоохранителями и судьями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Задержаны четверо фигурантов. В состав группы входили руководитель отдела безопасности компании мобильной связи и ее подчиненный. Используя доступ к программному обеспечению оператора, они собирали данные о соединениях и геолокациях абонентов, в том числе разведывали информацию о судьях и прокуроре. Также агенты прятали на конспиративной квартире осужденного за оправдание агрессии РФ.

Третья участница сети, сотрудница оборонного предприятия, сдавала жилье военным и выспрашивала у них информацию о локациях и маршрутах, а также наводила удары на собственный завод. Четвертый фигурант объезжал город на служебном авто и снимал на смартчасы фортификационные сооружения и блокпосты.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Фигуранты находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Запорожье задержали агентов ФСБ, готовивших убийства четырех военных ВСУ. Злоумышленники 18 и 19 лет находятся под стражей.