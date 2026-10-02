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На Днепропетровщине продолжается эвакуация из прифронтовых громад

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Из Синельниковского района уже выехали более 68 тысяч человек, а из отдельных населенных пунктов Никопольщины – более 800 жителей.

Для эвакуированных граждан в области развернули 6 транзитных центров, где помогают решить первоочередные проблемы, предоставляют продукты, медикаменты, средства гигиены и выплачивают пособие – 12 300 гривен на человека.

В дальнейшем людей размещают в местах временного проживания. Сейчас на Днепропетровщине действуют 134 таких заведения, где проживают более 12 тысяч переселенцев.

На всех этапах эвакуированных сопровождают социальные службы, местные власти и волонтеры.

Напомним, в ночь на 2 октября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области – повреждена инфраструктура.