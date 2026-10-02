Главе АМКУ Кириленко и его жене продлили процессуальные обязанности

Фото: АМКУ

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает RegioNews.

Супруги Кириленко и дальше должны воздерживаться от общения со свидетелями и не выезжать за пределы Украины.

В то же время, коллегия судей в составе Наталии Мовчан, Екатерины Сикоры и Татьяны Литвинко отказала защите в ходатайстве об уменьшении залога на 10 млн грн.

Прокурор, обосновывая риски, отметила, что один из уже допрошенных свидетелей хочет изменить показания, которые предоставил суду. По ее словам, это может свидетельствовать о возможном влиянии на свидетеля.

Кроме того, ВАКС уже второе заседание не может перейти к допросу обвиняемых из-за ходатайства защиты о дополнительном исследовании доказательств. Суд обратил внимание на возможную затяжку рассмотрения дела стороной защиты.

Следующее заседание назначили на 4 ноября – более чем через месяц.

Что известно о деле Павла Кириленко

14 августа 2024 года Национальное антикоррупционное бюро сообщило главе АМКУ Павлу Кириленко о подозрении в незаконном обогащении более чем на 56 млн грн.

По версии следствия, за время работы главой Донецкой ОГА (2020-2023 годы), Кириленко приобрел 21 объект недвижимого имущества и 1 люксовый автомобиль путем регистрации права собственности на родственников своей жены.

Журналисты "Радио Свобода" обнародовали расследование, в котором заявили, что семья главы Антимонопольного комитета и бывшего главы Донецкой ОВ Павла Кириленко в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и авто общей стоимостью более 70 миллионов гривен.

Избрать меру пресечения Кириленко должны были бы через 72 часа с момента оглашения подозрения, однако это заняло почти 2 недели. Залог в размере 30 миллионов гривен за должностного лица внесла компания Эдуарда Мкртчана .

Уже в июне 2025 года НАБУ и САП сообщили руководителю Антимонопольного комитета Украины о подозрении в недекларировании имущества. Также доложено о подозрении его жене – в пособничестве в незаконном обогащении.