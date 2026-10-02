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02 октября 2026, 12:27

"Теперь правил нет": Зеленский рассказал о приказе Путина

02 октября 2026, 12:27
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Фото: Офис Президента
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Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы получили информацию об отмене Путиным ограничений, действовавших во время предыдущих воздушных кампаний России

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", Зеленский рассказал в интервью Financial Times, передает RegioNews.

"Он сказал, что теперь правил нет", – заявил президент, ссылаясь на разведданные, в том числе перехваченные сообщения представителей Кремля.

По словам Зеленского, Путин отдал соответствующий приказ в сентябре, когда Россия начала ужесточать воздушные удары по Киеву. В частности, речь идет об атаках на школы, больницы и центры обработки данных.

Зеленский отметил, что полученная украинской разведкой информация свидетельствует об изменении подхода России к проведению воздушных атак.

Напомним, ранее президент заявил, что российское производство дронов и ракет до сих пор критически зависит от иностранных компонентов, несмотря на попытки Москвы полностью локализовать их изготовление. Он призвал страны, через которые проходят соответствующие цепи поставок, усилить контроль и санкционное давление на Россию.

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