Дома, авто и склады: россияне повредили 23 объекта в Киевской области

Иллюстративное фото: ГСЧС Киевщины

Российские войска продолжают атаковать Киевскую область, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилью. Повреждения зафиксировали в пяти районах

Об этом сообщила Киевская ОВА, передает RegioNews.

За последние сутки в результате вражеских атак повреждены 23 гражданских объекта в пяти районах области. Среди них – частные и многоквартирные дома, автомобили, торговое заведение и производственно-складское здание.

В Фастовском районе повреждены четыре частных дома, две многоэтажки, пять автомобилей и производственно-складское здание.

В Обуховском районе повреждены три частных дома и заведение торговли.

В Бучанском районе повреждено частное домовладение и два автомобиля.

В Бориспольском районе повреждены два частных домовладения и автомобиль.

В Броварском районе повреждено частное домовладение.

Напомним, в ночь на 2 октября РФ атаковала Украину 108 ударными БпЛА типа Shahed (47 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.