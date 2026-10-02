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02 октября 2026, 12:54

Дома, авто и склады: россияне повредили 23 объекта в Киевской области

02 октября 2026, 12:54
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Иллюстративное фото: ГСЧС Киевщины
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Российские войска продолжают атаковать Киевскую область, нанося удары по гражданской инфраструктуре и жилью. Повреждения зафиксировали в пяти районах

Об этом сообщила Киевская ОВА, передает RegioNews.

За последние сутки в результате вражеских атак повреждены 23 гражданских объекта в пяти районах области. Среди них – частные и многоквартирные дома, автомобили, торговое заведение и производственно-складское здание.

В Фастовском районе повреждены четыре частных дома, две многоэтажки, пять автомобилей и производственно-складское здание.

В Обуховском районе повреждены три частных дома и заведение торговли.

В Бучанском районе повреждено частное домовладение и два автомобиля.

В Бориспольском районе повреждены два частных домовладения и автомобиль.

В Броварском районе повреждено частное домовладение.

Напомним, в ночь на 2 октября РФ атаковала Украину 108 ударными БпЛА типа Shahed (47 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

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