Враг попал в энергообъект на Полтавщине: есть обесточивания
В Лубенском районе Полтавщины вражеский беспилотник попал в объект энергетической инфраструктуры
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич, передает RegioNews.
Из-за атаки без электроснабжения временно остались около 6 тысяч потребителей.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Профильные службы работают над ликвидацией последствий и восстановлением питания.
Напомним, по состоянию на утро 2 октября в результате боевых действий и обстрелов энергоинфраструктуры обесточена часть потребителей в шести областях.
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