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Військовий Анатолій Штефан "Штірліц" прокоментував трагедію на Дніпропетровщині. Він розповів, що може бути причиною

Про це Анатолій Штефан розповів у Telegram, передає RegioNews.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" зазначив, що він не знімає відповідальності з командування за трагедію на Дніпропетровщині. Проте він зауважив, що є важливий нюанс, - соцмережі.

"Хочу звернути увагу на інше. Шановні військовослужбовці. Прошу вас запам'ятайте! ТікТокер поряд з вами, це трагедія. Трагедія, яка може понести непоправні наслідки", - зазначив військовий.

Він також додав, що саме з цього навчального центру один автор ТікТок протягом двох тижнів викладав в мережу відео. Штефан підкреслив, що підрозділу моніторингу росіян працюють щохвилини.

"Відразу після удару він прокоментував наслідки, де росіянє щиро дякували йому, - пише військовий та додає: - Акаунт вже підчистив, але всі матеріали зібрані і будуть долучені до матеріалів службового розслідування", - додав експерт.

Нагадаємо, що росіяни 1 березня завдали удару по полігону ЗСУ на Дніпропетровщині. Державне бюро розслідувань вже розпочало кримінальне провадження, триває розслідування. Відомо, що окупанти атакували полігон ракетою "Іскандер-М". На жаль, серед українських військових є загиблі та поранені.