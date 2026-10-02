Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Центральной 17-летний водитель мотоцикла столкнулся с другим мотоциклом под управлением 19-летнего парня. В результате аварии травмировались оба водителя, а также 18-летний пассажир несовершеннолетнего мотоциклиста.

Всех троих пострадавших доставили в больницу с травмами.

Проверка показала, что оба водителя были трезвыми.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопросы правовой квалификации.

Напомним, днем 29 сентября в Черкасской области на трассе автокран столкнулся с легковушкой. Погибли два человека – водитель и пассажир автомобиля.