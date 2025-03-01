Соучредитель Monobank открыл сбор на ядерное оружие
Соучредитель Monobank Олег Гороховский после скандала в Белом доме выкрыл сбор средств для производства ядерного оружия для Украины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Гороховского в Телеграмме.
"2 млн грн за 30 минут в час ночи! Это Украина, детка! Горжусь безгранично!!!", – говорится в сообщении.
По состоянию на 8:40 1 марта собрано более 6,2 млн. грн.
Напомним, Трамп сделал заявление после переговоров 28 февраля, после чего Зеленский досрочно покинул Белый дом. Американский лидер заявил, что "президент Зеленский не готов к миру".
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