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Украинцы, находящиеся за границей, могут оформить бронирование от мобилизации. Это будет возможно сделать в дистанционном режиме

Об этом сообщает Экономическая правда, передает RegioNews.

Министр национального единства Алексей Чернышев рассказал, что украинцы за границей смогут получать бронирование от мобилизации в дистанционном режиме. Он отметил, что в странах, где находятся больше всего наших граждан, создаются так называемые Unity Hub – центры, которые позволят в будущем приобщать граждан к рынку труда в Украине из-за рубежа.

"Наша задача такова, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизуют", - пояснил министр.

При этом он добавил, что бронирование от мобилизации может получить любой гражданин, если это предусмотрено в сфере трудоустройства.

Следует напомнить, что находящиеся за рубежом украинцы также могут зарегистрироваться в приложении "Резерв+". Весной прошлого года сообщалось, что среди пользователей приложения есть граждане, находящиеся за границей. Больше обновляли свои данные украинцы, которые находятся в Польше, Германии и Канаде.