Стало известно, сколько военных вернулось на службу после СЗЧ за последние сутки

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Как передает RegioNews, об этом в телеэфире сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, за последнюю неделю через Армию+ прошло 300 рапортов на возвращение на службу, а за 27 февраля - еще 117. Сейчас это самый дневной показатель за все время существования этого рапорта в Армия+.

Отметим, у военнослужащих, самовольно покинувших военную часть до 29 ноября 2024 года, еще есть время до 1 марта 2025 года для возвращения на службу. В таком случае все выплаты и социальные гарантии будут возобновлены через 72 часа, а военный сможет перевестись через Армия+ в другое подразделение по рекомендательному письму.

Напомним, Генштаб подтвердил, что россияне пересекли границу в Сумской области.