Фото: Нацполиция

В столице будут судить мужчину, выстрелившего человеку в лицо. Известно, что это произошло, когда оба мужчины выгуливали собак

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители отправили на скамью подсудимых мужчину, который во время выгула собак выстрелил в лицо местному жителю. Инцидент произошел в начале этого года в Голосеевском районе столицы.

Известно, что двое мужчин выгуливали собак. Между животными произошла стычка. Из-за этого злоумышленник выстрелил из травматического оружия в лицо потерпевшему. После этого он скрылся с места происшествия.

В результате выстрела 30-летний пострадавший получил телесное повреждение в виде сквозной огнестрельной раны нижней губы и был госпитализирован в больницу. 53-летнему обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Закарпатье устроил стрельбу в пьяный пограничник. Младший сержант во время дежурства открыл огонь в котельной, произведя 30 выстрелов из АК-74. К счастью, никто не пострадал.