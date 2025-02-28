В Сумской области зенитчики уничтожили 17 российских "шахедов"

фото: Сумская ОВА

Ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники неба эффективно отработали по вражесиким БПЛА

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Сегодня, 28 февраля, в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбито 17 вражеских "Шахедов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в регионе 545 российских беспилотников, несших смерть и разрушение.

Напомним, поздно вечером 27 февраля россияне запустили беспилотники по Сумам. Есть пострадавшие в результате вражеской атаки.