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27 февраля 2025, 14:35

В ВСУ считают, что Украина должна готовиться к следующей фазе войны с РФ

27 февраля 2025, 14:35
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фото: иллюстративное
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После объявления перемирия Украина должна подготовиться к следующей фазе войны с Россией, которая, к сожалению, неизбежна

Как передает RegioNews, об этом в интервью "Украинскому радио" заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его мнению, пока в РФ остается действующая система власти, угроза нашей стране будет существовать. В частности, перемирие будет использовано для подготовки нового нападения.

"Мы тоже имеем в максимально сжатые сроки провести всеобщее обучение населения хотя бы базовой профессиональной подготовки", - считает Тимочко.

Также он отметил, что следует расширить ракетные программы и программы беспилотных летательных систем, поскольку Украина в человеческом плане уступает количественно противнику.

Ранее стало известно, сколько "ограниченно пригодных" украинцев, которые должны пройти медкомиссию до 5 июня.

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