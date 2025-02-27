На Краматорском направлении бригада "Месть" уничтожила российские танки, пушки и бензовоз
Операторы ударных дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" продолжают уничтожать военные цели россиян в Донецкой области
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"В течение недели были поражены и уничтожены: 3 танка, пушка, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, 7 единиц автотранспорта, ретранслятор и мотоблок", — сообщили в ГПСУ.
Кроме того, защитники мастерски уничтожили в воздухе вражеский квадрокоптер Mavic.
Напомним, во время штурмовых действий украинские десантники зачистили от оккупационных войск РФ село Котлино Покровского района Донецкой области. Его занятие позволило бы россиянам выйти на трассу Покровск-Днепр.
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