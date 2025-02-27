Специалистов Радиоэлектронной разведки ВМС ВСУ перестали переводить в пехоту
Уникальных специалистов Радиоэлектронной разведки ВМС ВСУ перестали переводить в подразделения морской пехоты
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
На днях он получил ответ от Минобороны на свое обращение.
По словам нардепа, ранее было много запросов от военных ВМС относительно перевода уникальных специалистов РЭР, которым трудно найти замену.
"Теперь надеюсь, что ситуация изменится. Но если изменений не произойдет - прошу сообщать", - отметил Алексей Гончаренко.
Напомним, ранее сообщалось, что военных техников, обслуживающих германские зенитные ракетные комплексы ПВО и ПРО среднего радиуса действия IRIS-Т, переводят в пехоту.
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