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27 января 2025, 16:25

Нардепа Николая Тищенко повторно посадили под домашний арест

27 января 2025, 16:25
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фото: Суспільне
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В понедельник, 27 января, в Днепре продолжилось подготовительное заседание по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. Тищенко переизбрали меру пресечения — два месяца круглосуточного домашнего ареста

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Тищенко присутствовал на заседании по видеосвязи, в суд прибыл еще один обвиняемый, бывший полицейский Богдан Писаренко.

Еще 23 декабря у Тищенко истек срок круглосуточного домашнего ареста, однако продлить его вовремя не смогли из-за нардепа в суд.

В то же время Писаренко во время заседания 23 декабря продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Напомним, в прошлый раз, за несколько дней до суда в Днепре, народный депутат Украины Николай Тищенко попал в больницу. Он не явился на заседание якобы по болезни сердца. Уже 8 января он "исцелился" и пришел в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что Тищенко будут судить по ч. 2 ст. 146 УК Украины, санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следователи установили, что 20 июня этого года группа лиц в Днепре, действуя по указанию народного депутата с применением физической силы и спецсредств, противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Правоохранители добавили, что в отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.

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