Буданов отреагировал на гибель журналистки и ее мужа во время ночной атаки РФ на Киевщину

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Террористическая Россия продолжает убивать гражданских украинцев своими дронами и ракетами. Однако враг ответит за свои преступления

Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в Фейсбуке, отреагировав на гибель журналистки Татьяны Кулик и ее мужа Павла Иванчева в результате ночной атаки россиян, передает RegioNews.

"С грустью воспринял известие о гибели в результате российского удара журналистки "Укринформа" Татьяны Кулик и ее мужа Павла Иванчева, хирурга-онколога, заведующего кафедрой хирургии Национального медицинского университета. Во время очередной ночной атаки 26 февраля 2025 года вражеский дрон попал в их дом в Бучанском районе", - отметил Буданов.

Главный разведчик Украины выразил соболезнования всем родным, близким и коллегам Татьяны Кулик и Павла Иванчева и заявил, что все российские военные преступники будут наказаны.

Как сообщалось, во время ночной атаки в Киевскую область погибла известная журналистка и ее муж.