Появились кадры сбития "шахедов" в Киевской, Сумской и Харьковской областях
За прошедшие сутки во время воздушных атак РФ пограничники Харьковского, Сумского и Житомирского отрядов сбили три вражеских БпЛА типа "Shahed 136"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Зафиксировав полет баражирующих боеприпасов, военнослужащие, используя штатное оружие, попали во вражеские цели, не допустив нанесения разрушений мирным украинским населенным пунктам", - сообщили в ГПСУ.
Напомним, ранее военные моряки показали, как ночью уничтожили 10 "шахедов" над Одесской областью.
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