Моряки показали, как ночью уничтожают "шахеды" над Одесщиной

скриншот с видео

Ночью 24 февраля российские войска в очередной раз совершил террор мирных украинских городов смертоносными дронами. Военные моряки сбили над Одесской областью 10 ударных БпЛА "Shahed-136"

Соответствующее видео обнародовал командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа, сообщает RegioNews.

"Воины группировки ВМС ВС Украины уничтожили десять ударных БпЛА типа Shahed. Спасибо за работу! Не прекращаем борьбу, как и с первого дня вторжения. Только теперь мы еще сильнее и опытнее", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ночью 24 февраля во время очередной воздушной атаки РФ военные моряки сбили вражеские дроны-камикадзе типа "Shahed-136".