Ночью РФ выпустила по Украине 185 ударных дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 24 февраля русская армия выпустила по Украине 185 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 113 дронов, еще 71 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Орел, Брянск, Курск - РФ и Чауда - Крым.

"По состоянию на 08.00 подтверждено сбитие 113-ти ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях. 71 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Днепропетровщина, Одесщина, Киевщина и Хмельнитчина.

Напомним, ночью в Сумской области зенитчики сбили 13 российских "шахедов".

Также сообщалось, что за три года полномасштабной войны России против Украины военные Воздушных сил сбили более 26 тысяч средств нападения противника.