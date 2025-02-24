Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач

О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в дальнейшем, чтобы иметь крепкую международную позицию — обо всем этом RegioNews пообщался с экономистом и стратегом Андреем Длигачем

О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в дальнейшем, чтобы иметь крепкую международную позицию — обо всем этом RegioNews пообщался с экономистом и стратегом Андреем Длигачем

Как вы оцениваете действия Дональда Трампа в должности президента США в разрезе его политики в отношении Украины?

В общем, поведение Дональда Трампа касается лично его самого и исключительно США. Трамп косвенно или напрямую ведет переговоры с Путиным не в отношении Украины, а в отношении Китая, Северного пути, критических материалов, Европы. Украина неинтересна Трампу и в целом его администрации. Он решает собственные задачи, а Украина в этом процессе является, скажем так, усложняющим фактором, ведь без каких-либо договоренностей по Украине Трампу сложно достичь договоренности с Путиным по нефти и Китаю. Поэтому Трамп вынужден что-то говорить об Украине, но не думаю, что в целях и стратегии администрации президента США есть сдача Украины или ее интересов. Думаю, что все это – фон, равно как и договор о полезных ископаемых. Я думаю, что частично будет возобновлена ​​помощь Украине. В конце концов, наша страна получит позитив от действующей политики Трампа в том, что мы, как нация повзрослеем, а не будем ожидать чего-то от кого-то, а еще украинский вопрос заставит пересобраться Европейский Союз, а Украина станет частью новой архитектуры европейской безопасности.

О чем может говорить тот факт, что в Саудовской Аравии дан старт переговорам о войне в Украине, но представителей нашего государства на них не пригласили?

Это не переговоры по Украине. Я так понимаю, что администрации Трампа не было смысла звать Украину на эти переговоры. Конечно, украинская сторона должна получить от администрации президента США хотя бы повестку дня того, что будет обсуждаться в Саудовской Аравии и заверение того, что украинский вопрос не будет там подниматься без Украины. Но так было бы сделано, если бы администрация Трампа видела союзника в Украине. А так имеем обе составляющие: Украина и Зеленский – это не союзники, а вопрос Украины не является для США ключевым в переговорах с россией.

В украинском обществе уже фактически укоренилось мнение, что Трамп буквально за месяц своего президентства сделал из россии одного из мощных международных игроков вместо страны, с которой никто из демократических государств не хочет иметь дело. Согласны ли вы с этим?

Мы, конечно, могли бы подозревать, что россия и Путин оказывают определенное влияние на Трампа. Но очень сложно представить, какие такие еще компроматы могут быть на Трампа у них. Весь мир и США, в частности, догадываются, что Трамп – далеко не ангел. Поэтому не думаю, что речь идет о компромате и персональном влиянии на Трампа. Скорее всего, логика совсем в другом. И у Путина, и у Трампа есть достаточно много общего: персональная амбициозность, надменность и желание играть доминирующую роль. Трампу для доминирующей роли нужно обуздать Китай и для этого, как они думают, но это совершенно ошибочное мнение: нужно использовать россию против Китая. Это заблуждение, которое постоянно возвращается в администрацию США. Но пока они не убедятся в ошибочности этой стратегии, они будут двигаться подальше от Украины и ближе к россии. И мы на этом пути еще можем очень много увидеть проблем вроде остановки помощи, отключения Starlink или даже противоракетных систем Patriot. Но это было бы абсолютно разрушительным решением не для Украины — наше государство удержится, вот что касается подтверждения, что США больше не являются союзниками Европы, будет иметь значительные разрушительные последствия. Думаю, что все будет в неких полутонах. Заявления будут категоричными со стороны США, а действия достаточно мягкими.

Андрей Длигач

Как по вашему мнению Трамп будет действовать в дальнейшем по отношению к россии? Уже есть разговоры о частичном ослаблении ограничений для рф. Не будет ли это выглядеть так, что в конце концов россия вообще не будет расплачиваться за свои действия в Украине и таким образом другие страны и та же россия на будущее будут знать, что можно решать вопрос силой и за это не будет никакой расплаты.

В существующих раскладах россия ничего не заплатит за то, что она сделала в Украине. Более того, она получит частичное снятие санкций и даже получит оборудование для добычи нефти и газа, поскольку они потеряли к нему доступ из-за санкций, а потому теряется эффективность добычи. Россия даже получит какие-либо приглашения на определенные встречи, в том числе и в США. Поэтому просто нужно к этому готовиться и выходить из нашей инфантильной позиции, что США нам что-то обязаны. Нет, они не должны. Если мы не можем им что-нибудь дать, то они не обязаны нам. Даже Евросоюз нам ничего не обязан. То, что ЕС поддерживает Украину и президент Франции Эмманюэль Макрон, сейчас становится лидером Старого света в сопротивлении российской агрессии — это положительно, но это не обязательство Запада по отношению к Украине. Нет такого обязательства. Это только их личная инициатива. Украина должна становиться не только формально демократической страной, но по факту понятной и своей для демократического мира. Например, давать больше возможностей инвесторам, решать проблемы в отношении наших ближайших союзников таких, как та же Польша. Нужен выход из инфантильной и переход к взрослой и современной позиции.

То есть из ваших слов следует, что россия вообще никак не заплатит за то, что сделала в Украине. Выходит, что мировой порядок разрушен?

Мировой порядок уже разрушен. Россия не заплатит за свое вторжение в Украину, ведь победа над россией означает деконструкцию рф. В таком случае, кто будет ответственен за те же долги, что сейчас есть у россии? Новые республики Татарстан, Ичкерия? Я убежден, что реальная победа над россией приведет к тому, что нужно будет признать: у нас новые соседи и следует выстраивать с ними отношения из-за амнистии доверия. Но это будет в далекой перспективе, а сейчас россия останется, санкции с нее будут сниматься и никто не потребует даже репараций от нее, разве что передадут Украине замороженные активы россии.

Мировой же порядок разрушила администрация Дональда Трампа. Торговые войны, политические нападения на союзников привели к тому, что у нас уже нет того международного единения, которое было. Выход США из многих международных договоров и последующие процессы свидетельствуют о том, что планете требуется новый мировой порядок. Но новая Ялта состоится только после Третьей мировой войны. Эта война выпустит пар и заставит мир передоговариваться. До тех пор пока к этому готов только Европейский Союз, ничего хорошего не будет.

И какое место в этой прогнозируемой вами Третьей мировой войне будет занимать Украина?

Как самая технологизированная неядерная армия мира. Украина станет ядром европейских вооруженных сил и гарантом европейской физической безопасности.

То есть, если брать во внимание ваш прогноз, то все только начинается, учитывая уже все то, что произошло после 24 февраля 2022 года в Украине?

Да, все только начинается и будет хуже в ближайшие годы.

Какой новый мировой порядок может установиться в мире и какое место в нем будет отведено Украине? Ведь международные договоры фактически не работают.

Да, такие договоры уже давно не действуют. Тот же Будапештский меморандум, отказ Украины от ядерного оружия и слабость западного мира, особенно учитывая произошедшее после 2014 года в Украине — все это говорит о том, что никакие международные договоры больше не действуют. Новый мир будет точно многополюсным, но в нем нам придется понять, что технократическая, техноолигархическая часть США в администрации Трампа, а это — Илон Маск, Дэвид Сакс и другие — они работают над разрушением государственных институций и над установлением киберократии, власти транснациональных корпораций. Это приведет к совершенно иному пониманию того, что такое государство и мировой порядок. Контур этого нового мирового порядка нужно будет обсуждать уже во время новых Ялтинских соглашений, где будут не только страны, но и крупные международные корпорации, а также не только победители, но и побежденные.