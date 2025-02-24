Стало известно, где завтра в Украине ударит мороз до -16 градусов

фото: иллюстративное

Во вторник, 25 февраля, в Украине немного потеплеет, но в ближайшую ночь еще ожидаются сильные морозы

Как передает RegioNews, об этом в Фейсбуке сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, 25 февраля в Украине осадки не предполагаются. Низкая температура воздуха пока удержится.

"В ближайшую ночь в восточных областях ожидается -10…-16 градусов, в большинстве областей -7…-12 градусов, на западе -2…-8 градусов. А вот уже днем, хоть и холодная погода еще побудет, особенно на Левобережье, -2…-7 градусов, однако в западных областях 25 февраля уже предполагается +3…+8 градусов", - говорится в сообщении

В Киеве завтра осадки маловероятны. Ночью ожидается -8-10 градусов, днем потеплеет до нуля.

"В дальнейшем морозы будут постепенно ослабевать, день будет становиться теплее. Первые ощутимые осадки придут в Украину как раз на дебют весны, на первое марта, ожидается мокрый снег и дождь", - подытожила Н.Диденко.

Ранее стало известно, какая погода будет доминировать в Украине до конца зимы.